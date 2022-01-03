***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 13:17
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987908
BIST
15:171.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 51,66
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1713,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1082
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1714,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1415
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:17769,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -9,88
|Açılış
|: 769,79
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|CRFSA
|42,02
|3.167.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.465.848
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.286.383
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.316
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,43
|49.510.070
|% -6,11
|
|NIBAS
|14,25
|19.868.272
|% -4,49
|
|AKGRT
|10,26
|11.812.511
|% -3,21
|
|DURDO
|19,36
|6.102.853
|% -2,86
|
|GARAN
|11,49
|1.329.408.193
|% 1,95
|
|THYAO
|21,00
|1.203.115.980
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|950.458.866
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|784.537.134
|% 2,37
|
|SISE
|13,66
|742.857.973
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,46
|784.537.134
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.189.512
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.329.408.193
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|233.363.733
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|97.998.010
|% 3,47
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1198
|13,1463
|% -0,82
|
|Euro
|14,8853
|14,9648
|% -0,94
|
|Sterlin
|17,6919
|17,7806
|% -1,01
|
|Frank
|14,3364
|14,4228
|% -0,93
|
|Riyal
|3,4891
|3,5066
|% -0,87
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,07
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,54
|78,54
|0,76
|