***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.05.2022 14:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032665
BIST
14:272.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,06
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:2716,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0368
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:2717,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1322
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:27971,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,39
|Açılış
|: 971,38
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler14:27
|MPARK
|33,24
|27.408.004
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.715.079
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|165.034.761
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,64
|75.214.885
|% 8,39
|
|KZBGY
|75,15
|43.624.085
|% -9,95
|
|IMASM
|42,72
|8.162.035
|% -7,73
|
|MEPET
|3,84
|30.017.056
|% -5,65
|
|NUGYO
|5,28
|78.169.199
|% -4,86
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,92
|3.104.770.839
|% 2,95
|
|SISE
|20,88
|1.710.330.855
|% -0,76
|
|ARCLK
|78,90
|1.227.869.826
|% 6,05
|
|ASELS
|23,78
|821.722.001
|% 0,51
|
|KOZAL
|191,70
|775.298.927
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,32
|241.634.315
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|753.078.189
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|344.114.731
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,69
|367.354.056
|% 1,10
|
|SISE
|20,88
|1.710.330.855
|% -0,76
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3900
|16,4014
|% 0,22
|
|Euro
|17,5691
|17,6017
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,6079
|20,7113
|% 0,45
|
|Frank
|17,0109
|17,1134
|% 0,44
|
|Riyal
|4,3548
|4,3766
|% 0,16
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.418
|6.580
|-24,66
|
|Yarım
|3.102
|3.183
|-11,94
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,54
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43POLHO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 787, 539 adet işlem
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14:42XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 19, 855.00 milyon TL de
-
14:42LIDFA
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 330 adet işlem
-
14:40YYLGD
Yüzde 4.32 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 785, 784 adet işlem
-
14:38MAGEN
Yüzde 6.26 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 794, 224 adet işlem