***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.05.2022 16:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032961
BIST
16:282.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,82
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2816,3329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2817,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0426
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:28973,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 973,53
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:26
|HATEK
|21,34
|42.693.386
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.938.202
|% 9,98
|
|AKSEN
|20,16
|227.173.727
|% 7,06
|
|KARSN
|6,82
|2.468.330.438
|% 6,56
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|379.404.607
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,54
|65.887.962
|% -5,47
|
|NUGYO
|4,74
|126.177.850
|% -5,20
|
|THYAO
|44,78
|3.858.100.563
|% 0,72
|
|KARSN
|6,82
|2.468.330.438
|% 6,56
|
|EREGL
|32,74
|1.693.829.684
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,44
|1.561.845.018
|% -1,43
|
|SISE
|20,42
|1.459.093.461
|% -2,30
|
|KARSN
|6,82
|2.468.330.438
|% 6,56
|
|DOHOL
|3,76
|563.118.051
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,45
|653.081.566
|% -2,20
|
|AKFGY
|2,74
|379.404.607
|% -9,87
|
|HALKB
|5,61
|735.936.826
|% 1,45
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3098
|16,3233
|% -0,16
|
|Euro
|17,4935
|17,5068
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4949
|20,5977
|% -0,25
|
|Frank
|16,9449
|17,0469
|% -0,19
|
|Riyal
|4,3273
|4,3490
|% -0,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,61
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|30,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|32,02
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|15,49
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,17
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
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16:40NUGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 684, 608 adet işlem
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, YKBNK
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, EREGL
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 03 kaybederek (% -0.50 ) 2, 192
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, RODRG, AKSA