***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.06.2022 11:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037597
BIST
14:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -43,92
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3717,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0869
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:3718,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:371.013,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.013,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,75
|118.540.218
|% 6,74
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|EUREN
|25,36
|169.500.703
|% 6,38
|
|GLBMD
|6,56
|3.627.158
|% 5,81
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,93
|105.112.968
|% -6,07
|
|TIRE
|19,21
|42.366.703
|% -5,74
|
|HEDEF
|6,78
|13.951.730
|% -5,31
|
|THYAO
|47,40
|3.694.079.732
|% -2,15
|
|SASA
|45,92
|2.333.149.324
|% 2,68
|
|EREGL
|29,36
|2.058.837.360
|% -2,00
|
|SISE
|21,20
|1.244.019.101
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,07
|851.020.444
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,54
|387.370.086
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|606.890.314
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,94
|456.352.580
|% -4,14
|
|TSKB
|2,09
|215.870.730
|% -2,79
|
|ODAS
|2,94
|279.931.246
|% 0,34
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3165
|17,3208
|% 0,48
|
|Euro
|18,0230
|18,0536
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9332
|21,0382
|% 0,14
|
|Frank
|17,6123
|17,7184
|% 2,07
|
|Riyal
|4,6013
|4,6244
|% 0,54
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-15,59
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.740
|6.836
|-35,00
|
|Yarım
|3.309
|3.344
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,76
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50TIRE
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 19.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 349 adet işlem
-
14:49TIRE
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 728 adet işlem
-
14:48RAYSG
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 259 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 57 kaybederek (% -2.11 ) 2, 720
-
14:47XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 87 altında . İşlem hacmi 23, 821.00 milyon TL de