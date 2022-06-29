***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.06.2022 10:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039911
BIST
10:462.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -14,03
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.473
10:4616,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:4617,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5670
En Düşük
17,4507
10:46975,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 975,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ULUSE
|223,00
|9.025.309
|% 9,58
|
|BMSCH
|11,14
|64.643.046
|% 7,74
|
|TURSG
|5,22
|142.093.927
|% 7,19
|
|OYAYO
|8,74
|2.844.948
|% 6,33
|
|RTALB
|6,56
|8.339.452
|% 6,16
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SEKUR
|14,00
|14.188.103
|% -7,71
|
|LIDFA
|13,20
|10.230.614
|% -5,71
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|SELGD
|4,75
|554.979
|% -5,00
|
|THYAO
|47,82
|1.037.970.751
|% -0,46
|
|ASELS
|23,56
|366.792.829
|% 1,55
|
|SISE
|21,22
|335.253.397
|% -0,93
|
|EREGL
|27,42
|303.342.667
|% -0,51
|
|AKBNK
|8,35
|212.213.613
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,60
|123.052.762
|% -0,76
|
|ODAS
|3,03
|125.019.956
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,46
|160.320.830
|% -0,22
|
|TSKB
|2,08
|68.402.499
|% 0,48
|
|MOBTL
|1,80
|53.128.181
|% -2,70
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6946
|16,6989
|% 0,10
|
|Euro
|17,5543
|17,5692
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2852
|20,3869
|% 0,11
|
|Frank
|17,3673
|17,4719
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4354
|4,4576
|% 0,10
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,28
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.519
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,33
|