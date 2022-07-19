***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.07.2022 14:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046395
BIST
16:022.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,18
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0217,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0218,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3097
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:02967,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,62
|Açılış
|: 966,83
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EUKYO
|3,52
|1.834.547
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.939.123
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.032.101
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,33
|35.287.178
|% -5,38
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|411,20
|34.114.468
|% -3,47
|
|CANTE
|55,10
|37.631.612
|% -3,33
|
|THYAO
|50,85
|3.374.873.799
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.239.351.733
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,04
|1.233.485.191
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.080.016.845
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|901.042.860
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.233.485.191
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|901.042.860
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.080.016.845
|% 3,42
|
|TSKB
|2,22
|226.642.857
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,18
|106.445.671
|% 5,36
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5795
|17,5897
|% 0,90
|
|Euro
|18,0159
|18,0310
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0561
|21,1617
|% 1,20
|
|Frank
|18,0961
|18,2052
|% 1,70
|
|Riyal
|4,6693
|4,6927
|% 0,70
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|1,16
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.599
|-25,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,67
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.70 ) 2, 196
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UFUK, HUBVC, IMASM, POLTK, EUKYO, KLRHO, NIBAS, RTALB, KONKA
-
16:15
ENKAI, SMART, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
OTTO, HEDEF, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 79 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 24 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem