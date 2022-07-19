***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.07.2022 14:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046402
BIST
16:582.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 43,36
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5817,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1506
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5818,0147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,3007
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:58967,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,67
|Açılış
|: 967,22
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EUKYO
|3,52
|1.962.887
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.075
|% 9,99
|
|SMART
|6,17
|43.909.492
|% 9,98
|
|TURGG
|208,20
|16.927.071
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,33
|37.514.988
|% -5,38
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,40
|36.114.861
|% -3,90
|
|AGYO
|3,71
|34.384.392
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.825.318.141
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.395.780.263
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.276.847.280
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.147.241.647
|% 3,42
|
|ODAS
|3,53
|979.189.509
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,05
|1.276.847.280
|% 2,69
|
|ODAS
|3,53
|979.189.509
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,54
|1.147.241.647
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|246.152.606
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,47
|803.388.602
|% 2,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5733
|17,5821
|% 0,86
|
|Euro
|18,0000
|18,0142
|% 1,69
|
|Sterlin
|21,0721
|21,1778
|% 1,28
|
|Frank
|18,1128
|18,2219
|% 1,79
|
|Riyal
|4,6677
|4,6911
|% 0,66
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,72
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|14,00
|
|Tam
|6.545
|6.611
|-13,00
|
|Yarım
|3.189
|3.231
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,16
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11PEKGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 7 artarak (% 1.63 ) 2, 657
-
17:10KNFRT
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 943 adet işlem
-
17:09ECZYT
Yüzde 7.69 oranında artışla 70.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 213, 688 adet işlem
-
17:08MRGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 072, 305 adet işlem