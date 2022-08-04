***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.08.2022 11:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051746
BIST
11:142.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 40,29
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
11:1417,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9786
En Düşük
17,9146
11:1418,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3252
En Düşük
18,2123
11:141.025,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,70
|Açılış
|: 1.025,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler11:14
|KRPLS
|8,26
|54.961.352
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.658.800
|% 9,95
|
|YAYLA
|5,02
|21.622.625
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BEYAZ
|12,86
|26.496.289
|% 8,25
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,80
|23.765.828
|% -3,77
|
|CANTE
|66,20
|29.114.060
|% -3,57
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|KLRHO
|17,88
|3.310.935
|% -2,77
|
|HEKTS
|38,16
|1.811.114.977
|% 7,43
|
|THYAO
|55,70
|1.555.854.617
|% 1,27
|
|SISE
|23,66
|849.647.684
|% 1,63
|
|SASA
|50,90
|514.857.669
|% 2,13
|
|EREGL
|28,00
|480.903.636
|% 1,23
|
|ZOREN
|2,45
|261.899.077
|% 6,99
|
|EKGYO
|3,24
|315.833.783
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,94
|184.056.257
|% 6,01
|
|TSKB
|2,87
|225.272.180
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,12
|85.987.117
|% -3,45
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9688
|% 0,23
|
|Euro
|18,2872
|18,3083
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,8014
|21,9107
|% 0,43
|
|Frank
|18,6144
|18,7266
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,30
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,12
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.869
|6.931
|28,00
|
|Yarım
|3.347
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,51
|96,51
|-0,27
|