***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.09.2022 10:45
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063001
BIST
10:363.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -15,07
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.331
10:3618,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
10:3618,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
10:36997,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,14
|Açılış
|: 997,91
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler10:34
|PAGYO
|23,12
|6.746.276
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|11.974.564
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|2.842.896
|% 9,96
|
|IEYHO
|1,10
|48.251.755
|% 7,84
|
|TUKAS
|12,48
|77.743.965
|% 5,94
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|HKTM
|38,40
|14.750.787
|% -9,52
|
|ZRGYO
|4,36
|24.747.000
|% -9,17
|
|TSKB
|6,12
|20.780.166
|% -8,66
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|THYAO
|72,30
|900.809.058
|% 1,69
|
|ISCTR
|10,42
|827.853.709
|% -7,79
|
|KRDMD
|13,92
|657.889.235
|% -3,67
|
|ASELS
|30,56
|607.375.353
|% 1,87
|
|EKGYO
|4,48
|592.593.759
|% -7,05
|
|HALKB
|12,29
|1.001.072.834
|% -9,77
|
|ISCTR
|10,42
|827.853.709
|% -7,79
|
|YKBNK
|8,07
|504.741.420
|% -7,56
|
|CEMAS
|1,50
|77.965.759
|% 2,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2532
|18,2571
|% 0,04
|
|Euro
|18,2393
|18,2517
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,9468
|21,0519
|% 0,17
|
|Frank
|18,9084
|19,0223
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,04
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.740
|6.806
|-10,00
|
|Yarım
|3.284
|3.327
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,81
|