***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.09.2022 10:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063003
BIST
11:103.341
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -85,89
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:1018,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2472
11:1018,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:101.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,18
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PAGYO
|23,12
|8.329.672
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,40
|23.001.474
|% 8,88
|
|BEYAZ
|13,28
|12.637.926
|% 6,67
|
|INVEO
|23,20
|80.259.723
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|19.287.727
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.243.165
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|29.557.218
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|THYAO
|71,50
|1.453.993.031
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,42
|1.214.290.954
|% -7,13
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|AKBNK
|14,22
|1.193.091.376
|% -9,77
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,37
|991.466.767
|% -9,34
|
|YKBNK
|7,86
|1.117.721.901
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|131.780.986
|% -2,04
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2477
|18,2583
|% 0,05
|
|Euro
|18,2549
|18,2642
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0090
|21,1143
|% 0,46
|
|Frank
|18,9490
|19,0632
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:22ZPLIB
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 655 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 57 kaybederek (% -2.63 ) 3, 649
-
11:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, KRDMD
-
11:21XU100
Endeks 3, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 33 altında . İşlem hacmi 19, 126.00 milyon TL de
-
11:20ALBRK
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 215, 319 adet işlem