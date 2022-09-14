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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

14.09.2022 10:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063003


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 23,12 8.329.672 % 9,99  
RODRG 40,18 3.035.559 % 9,96  
DESA 31,40 23.001.474 % 8,88  
BEYAZ 13,28 12.637.926 % 6,67  
INVEO 23,20 80.259.723 % 6,42  
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11:08 Alış Satış %  
Dolar 18,2477 18,2583 % 0,05  
Euro 18,2549 18,2642 % 0,39  
Sterlin 21,0090 21,1143 % 0,46  
Frank 18,9490 19,0632 % 0,27  
Riyal 4,8412 4,8655 % 0,00  
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11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 3,23  
Altın Gr. 1.000 1.000 1,18  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.760 6.823 7,00  
Yarım 3.294 3.336 4,00  
Çeyrek 1.652 1.667 1,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,51 0,16  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 0,04  
B. Petrol 92,63 92,63 -0,54  
Seans Raporu 11:08
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