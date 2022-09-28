***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.09.2022 10:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065597
BIST
11:483.274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,79
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:4818,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:4817,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:48964,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,85
|Açılış
|: 963,91
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ALKIM
|34,76
|117.044.836
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.745.176
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,79
|72.825.926
|% 9,47
|
|RODRG
|42,50
|6.191.484
|% 8,86
|
|ALKA
|77,10
|27.496.238
|% 7,16
|
|ULUFA
|5,19
|1.921.821
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.687.232
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|GRNYO
|4,71
|3.219.971
|% -5,80
|
|THYAO
|70,45
|1.063.944.229
|% -0,77
|
|SASA
|67,95
|959.339.963
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,92
|865.491.262
|% 0,85
|
|GARAN
|20,06
|811.054.361
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,03
|677.034.044
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|TSKB
|2,44
|296.425.119
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4983
|18,5134
|% 0,35
|
|Euro
|17,7065
|17,7272
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,7265
|19,8255
|% -0,02
|
|Frank
|18,5593
|18,6711
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9019
|4,9265
|% 0,31
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,47
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.572
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.197
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,09
|