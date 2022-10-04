***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.10.2022 16:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066992
BIST
16:213.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 58,54
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:2118,5399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0102
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:2118,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1935
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:211.018,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.019,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AKSA
|66,00
|524.915.487
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.984.199
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.395.003.034
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.832.029
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.659.334
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,80
|6.390.096.110
|% 2,77
|
|SASA
|78,40
|3.395.003.034
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,68
|3.113.417.905
|% 2,18
|
|YKBNK
|8,00
|2.953.577.352
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,91
|2.899.401.053
|% 3,81
|
|YKBNK
|8,00
|2.953.577.352
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,91
|2.899.401.053
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,23
|1.480.869.649
|% -0,24
|
|HALKB
|8,20
|2.322.978.689
|% 6,91
|
|TSKB
|2,66
|754.413.313
|% 0,38
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5369
|18,5458
|% -0,02
|
|Euro
|18,4059
|18,4175
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,0097
|21,1151
|% 0,34
|
|Frank
|18,7397
|18,8526
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% -0,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,69
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.832
|6.901
|28,00
|
|Yarım
|3.329
|3.371
|14,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,16
|
|B. Petrol
|91,04
|91,04
|2,18
|