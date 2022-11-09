***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.11.2022 11:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Değişken Fon'un Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078504
BIST
12:474.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 53,85
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:4718,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:4718,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:471.022,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.022,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ODAS
|9,79
|1.596.475.193
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|130.668.825
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.689.201
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.469.377
|% 9,93
|
|KLRHO
|26,10
|54.362.409
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|50.217.221
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|5.346.546
|% -9,39
|
|KNFRT
|15,06
|109.268.020
|% -9,28
|
|SNKRN
|20,90
|464.461
|% -7,11
|
|THYAO
|112,70
|4.716.125.697
|% -0,27
|
|EREGL
|36,04
|2.633.809.106
|% 0,84
|
|TTKOM
|13,99
|2.247.749.924
|% 2,12
|
|TCELL
|31,94
|2.108.053.235
|% 8,64
|
|ASELS
|36,88
|1.859.480.620
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,15
|1.179.984.164
|% -0,96
|
|ODAS
|9,79
|1.596.475.193
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,99
|2.247.749.924
|% 2,12
|
|SKBNK
|2,16
|288.378.617
|% 2,37
|
|DOHOL
|6,40
|751.591.830
|% -0,78
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6064
|% 0,45
|
|Euro
|18,7081
|18,7216
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2762
|21,3829
|% -0,17
|
|Frank
|18,8260
|18,9394
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,38
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|137,00
|
|Tam
|6.836
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,04
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,19
|