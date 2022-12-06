***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.12.2022 17:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun Güncel Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084877
BIST
17:255.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 55,82
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2519,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:2519,7000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0600
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,7600
En Düşük
19,6100
17:251.065,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BARMA
|122,10
|32.853.569
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|776.820.761
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.032.179
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.142.226
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.118.684
|% -9,91
|
|EUREN
|76,10
|1.483.434.167
|% -9,13
|
|SNICA
|31,90
|766.424.819
|% -9,12
|
|KRDMD
|17,35
|13.048.622.184
|% 6,90
|
|THYAO
|136,60
|8.350.133.929
|% -1,44
|
|EREGL
|42,78
|6.626.638.841
|% 0,80
|
|SISE
|40,38
|4.793.704.816
|% 4,50
|
|AKBNK
|16,30
|4.029.540.570
|% 0,12
|
|KRDMD
|17,35
|13.048.622.184
|% 6,90
|
|EKGYO
|7,31
|3.893.162.125
|% 0,55
|
|ADESE
|1,83
|554.862.206
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,30
|4.029.540.570
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,27
|2.340.906.983
|% 1,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5895
|19,5964
|% 0,24
|
|Euro
|19,6900
|19,7000
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,6639
|22,7775
|% 0,17
|
|Frank
|19,7746
|19,8937
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,72
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-1,38
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39BFREN
Yüzde 4.90 oranında artışla 3, 803.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 612 adet işlem
-
17:38RALYH
Yüzde 9.85 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 964, 574 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
-
17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem