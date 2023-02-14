***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un güncel yatırımcı bilgi formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113095BIST