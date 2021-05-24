***TEY* *TMR*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 14:43
***TEY******TMR*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6418 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937441
BIST
17:311.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:318,3845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3110,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:31507,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 507,76
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.670.480
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|35.505.740
|% -8,77
|
|SAYAS
|28,58
|32.632.470
|% -7,33
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|FENER
|33,46
|704.050.460
|% 6,49
|
|ASELS
|15,46
|699.065.204
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|676.532.367
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,08
|661.128.950
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|TSKB
|1,40
|188.283.315
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|269.840.298
|% 0,00
|
|KARSN
|4,89
|545.246.983
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.450.630
|% 0,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3822
|8,3845
|% -0,37
|
|Euro
|10,2523
|10,2572
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% -0,26
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem