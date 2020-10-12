***TEY* *TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY******TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPC]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2020 tarih ve E-12233903-305.04-10168 sayılı izni ile TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880677BIST