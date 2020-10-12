***TEY* *TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 11:19
***TEY******TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2020 tarih ve E-12233903-305.04-10168 sayılı izni ile TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880677
BIST
12:381.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:387,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:389,3253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:38487,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 487,60
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:38
|RALYH
|5,94
|8.330.009
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|112.826.875
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.039.209
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.211.858
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|792.138.363
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,95
|663.116.052
|% 6,88
|
|ISFIN
|4,12
|519.692.532
|% 4,30
|
|GARAN
|7,14
|494.074.977
|% 0,56
|
|ODAS
|3,35
|356.578.908
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,95
|663.116.052
|% 6,88
|
|PETKM
|4,64
|792.138.363
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|290.925.936
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|519.692.532
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|356.578.908
|% 5,35
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8954
|7,8988
|% 0,54
|
|Euro
|9,3191
|9,3253
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2447
|10,2961
|% 0,25
|
|Frank
|8,6268
|8,6787
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 0,52
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|5,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-1,11
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,54
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|0,00
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,59
|