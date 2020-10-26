***TEY* *TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.10.2020 15:07
***TEY******TPC*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883778
BIST
17:351.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -37,55
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:358,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:359,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:35495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,82
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:35
|RTALB
|49,52
|264.341.985
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|POLHO
|3,69
|105.731.787
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.182.414
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|12.909.720
|% -10,00
|
|DNISI
|10,71
|11.725.889
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.798.663
|% -10,00
|
|TSKB
|1,91
|3.190.214.922
|% 4,95
|
|ECILC
|7,57
|1.445.552.457
|% 5,87
|
|GARAN
|6,85
|1.039.541.884
|% -3,11
|
|SISE
|6,43
|858.513.158
|% -5,58
|
|FENER
|37,80
|743.274.496
|% -0,42
|
|TSKB
|1,91
|3.190.214.922
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,80
|598.548.541
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,70
|484.815.930
|% -6,59
|
|KRDMD
|3,37
|681.571.525
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,11
|423.494.240
|% -4,95
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0775
|8,0837
|% 1,46
|
|Euro
|9,5456
|9,5531
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4753
|10,5279
|% 1,09
|
|Frank
|8,8715
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1493
|2,1601
|% 1,48
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|4,12
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,88
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-1,21
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 33 kaybederek (% -2.94 ) 1, 267
-
17:49XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 23, 815.00 milyon TL de
-
17:48VKGYO
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 233, 410 adet işlem
-
17:47KFEIN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 240 adet işlem
-
17:46CELHA
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 473 adet işlem