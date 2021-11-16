Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 16:28
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı        : Pelin ÜSTÜN
Görevi               :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No         : (+90) 232 853 11 44
E-Posta Adresi  : yatirimciiliskileri@tezol.com.tr
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978054


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:331.696
Değişim :  0,62% |  10,51
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.701 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 285.836.752 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.661.874 % 9,97  
BASGZ 17,23 350.279.196 % 9,96  
MERCN 12,48 47.548.582 % 9,96  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Dolar 10,5461 10,5947 % 2,69  
Euro 11,9307 11,9889 % 2,64  
Sterlin 14,1283 14,1991 % 2,34  
Frank 11,2528 11,3206 % 1,93  
Riyal 2,7936 2,8076 % 1,88  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 12,63  
Altın Gr. 630 630 16,00  
Cumhuriyet 4.154 4.217 84,00  
Tam 4.149 4.253 100,36  
Yarım 2.006 2.058 48,54  
Çeyrek 1.006 1.029 24,28  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,30  
Gümüş Gr. 8,48 8,49 0,26  
B. Petrol 81,98 81,98 -0,45  
Seans Raporu 16:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru