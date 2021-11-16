***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 16:28
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Pelin Üstün'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Pelin ÜSTÜN
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : (+90) 232 853 11 44
E-Posta Adresi : yatirimciiliskileri@tezol.com.tr
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978054
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|PRKAB
|40,70
|285.836.752
|% 10,00
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|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
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|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
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|BASGZ
|17,23
|350.279.196
|% 9,96
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|MERCN
|12,48
|47.548.582
|% 9,96
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|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
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|IDEAS
|45,20
|77.281.729
|% -6,30
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|DOGUB
|3,06
|1.102.731
|% -5,26
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|TDGYO
|6,92
|41.911.149
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.674.936.552
|% -2,52
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|GARAN
|11,97
|2.101.137.399
|% -0,83
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|SISE
|10,29
|1.528.262.292
|% 3,31
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|KRDMD
|7,65
|1.076.414.996
|% 1,86
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|THYAO
|17,87
|883.197.827
|% 1,19
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|PETKM
|7,73
|2.674.936.552
|% -2,52
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|ADESE
|1,07
|286.508.561
|% 2,88
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|YKBNK
|3,32
|855.909.918
|% -1,48
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|EKGYO
|2,12
|454.747.777
|% 1,44
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|ODAS
|1,58
|309.461.344
|% 1,94
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|16:33
|Alış
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|Dolar
|10,5461
|10,5947
|% 2,69
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|Euro
|11,9307
|11,9889
|% 2,64
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|Sterlin
|14,1283
|14,1991
|% 2,34
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|Frank
|11,2528
|11,3206
|% 1,93
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|Riyal
|2,7936
|2,8076
|% 1,88
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|Alış
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,63
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|Altın Gr.
|630
|630
|16,00
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|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.149
|4.253
|100,36
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,54
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,28
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,30
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|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
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|B. Petrol
|81,98
|81,98
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