***TFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.03.2021 17:32
***TFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TFF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 08/03/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
TFF
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915478
BIST
17:571.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:577,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:578,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:57409,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,44
|Açılış
|: 409,94
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YKGYO
|6,82
|30.003.497
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.564.255
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.605.389
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,02
|2.383.535.020
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.466.620.509
|% -1,60
|
|THYAO
|14,76
|1.273.569.750
|% 0,27
|
|INDES
|32,20
|1.111.511.575
|% 5,64
|
|KRDMD
|7,29
|1.041.872.094
|% -0,95
|
|PETKM
|6,02
|2.383.535.020
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|753.418.107
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|496.846.741
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.466.620.509
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|206.434.477
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5310
|7,5343
|% 0,31
|
|Euro
|8,9788
|8,9834
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3703
|10,4223
|% -0,33
|
|Frank
|8,0697
|8,1183
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0013
|2,0113
|% 0,21
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-4,09
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,92
|68,92
|2,18
|