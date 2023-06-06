***TFG* *A1CAP*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.06.2023 13:06
***TFG******A1CAP*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156373
BIST
14:565.367
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,61
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5621,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2517
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5623,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2729
|Açılış
|: 23,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:561.357,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.357,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.204.969
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.900.790
|% 9,66
|
|PENTA
|18,96
|284.912.231
|% 9,22
|
|IMASM
|21,80
|686.291.001
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.795.463
|% -9,97
|
|MARKA
|11,41
|57.492.281
|% -7,84
|
|OZRDN
|15,28
|14.233.229
|% -6,08
|
|YESIL
|4,18
|91.438.947
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.691.472.706
|% -1,34
|
|SASA
|65,15
|5.132.273.788
|% 2,12
|
|KCHOL
|95,20
|4.166.272.690
|% 1,49
|
|ASELS
|52,80
|3.928.002.423
|% 3,33
|
|EREGL
|35,08
|2.796.669.793
|% -0,06
|
|EKGYO
|7,49
|1.793.762.850
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,93
|2.142.662.181
|% -1,16
|
|ISCTR
|12,75
|2.233.820.405
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|425.134.317
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,88
|2.624.316.692
|% -1,60
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5028
|21,5086
|% 1,18
|
|Euro
|23,0841
|23,1735
|% 1,19
|
|Sterlin
|26,5990
|26,7324
|% 0,95
|
|Frank
|23,6003
|23,7425
|% 1,02
|
|Riyal
|5,7185
|5,7472
|% 1,17
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,05
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.359
|17,84
|
|Cumhuriyet
|9.167
|9.306
|152,00
|
|Tam
|9.136
|9.374
|173,13
|
|Yarım
|4.492
|4.567
|42,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.284
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,40
|16,42
|0,30
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-1,77
|