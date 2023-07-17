***TFG* *ATAKP*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.07.2023 16:37
***TFG******ATAKP*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172688
BIST
'
18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2182
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2332
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.653,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.653,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|TURSG
|13,86
|235.515.208
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|SRVGY
|247,50
|180.543.103
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.616.851
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.905.658.675
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.954.114
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.116.660
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.761.205
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.852.828.539
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.021.601
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.852.828.539
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.302.100
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.115
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.688.489
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3369
|26,3422
|% 0,83
|
|Euro
|29,5913
|29,6007
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,3399
|34,5121
|% 0,72
|
|Frank
|30,4667
|30,6503
|% 0,91
|
|Riyal
|7,0004
|7,0355
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|9,91
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.693
|10.921
|138,00
|
|Yarım
|5.347
|5.486
|69,00
|
|Çeyrek
|2.682
|2.743
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,01
|0,05
|
|B. Petrol
|79,26
|79,26
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK