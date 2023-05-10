***TFG* *BIENY*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.05.2023 15:27
***TFG******BIENY*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149554
BIST
17:004.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
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1.287,00
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:00
|BRSAN
|137,50
|290.787.996
|% 10,00
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|EGPRO
|58,85
|40.880.270
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
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|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|177.159.397
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
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|GRTRK
|20,44
|146.789.693
|% -9,96
|
|IZINV
|19,90
|9.680.505
|% -8,38
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|AYEN
|19,07
|45.900.162
|% -7,87
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|ISCTR
|12,70
|4.458.726.716
|% 4,79
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|KCHOL
|87,30
|2.966.888.188
|% 0,52
|
|THYAO
|127,80
|2.227.573.470
|% -0,78
|
|SISE
|37,08
|1.932.938.353
|% -1,12
|
|CWENE
|112,30
|1.816.138.218
|% -4,99
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|ISCTR
|12,70
|4.458.726.716
|% 4,79
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|YKBNK
|10,54
|1.690.433.636
|% 1,44
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|EKGYO
|5,52
|574.987.331
|% 0,55
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|AKBNK
|16,86
|1.731.020.479
|% 0,90
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|DOHOL
|8,50
|585.625.281
|% -3,30
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|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5361
|19,5413
|% 0,15
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|Euro
|21,4654
|21,4704
|% 0,38
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|Sterlin
|24,6129
|24,7363
|% 0,22
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|Frank
|21,9031
|22,0350
|% 0,35
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|Riyal
|5,1932
|5,2192
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.038
|2.039
|4,04
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|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.335
|9.476
|73,00
|
|Tam
|9.308
|9.550
|98,67
|
|Yarım
|4.576
|4.710
|51,00
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|Çeyrek
|2.281
|2.341
|19,00
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|Gümüş.Ons
|25,66
|25,68
|0,05
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|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,01
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|B. Petrol
|76,43
|76,43
|-1,01
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