***TFG* *EBEBK*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.08.2023 13:00
***TFG******EBEBK*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ebebek Mağazacılık A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189886
BIST
'
16:437.975
En Düşük
|Değişim
|: 3,35%
|| 258,57
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4326,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0356
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4328,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1396
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:431.637,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.637,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:41
|IZENR
|44,66
|910.736.195
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.554.450
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|720.066.209
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.291.826
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.818.822
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.866.115
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.201.205.225
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|54,85
|10.557.234.728
|% 6,92
|
|THYAO
|253,60
|8.653.743.573
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.927.430.231
|% 8,85
|
|TUPRS
|142,30
|6.290.795.150
|% 6,59
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,98
|1.352.148.593
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,07
|4.585.457.293
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,64
|2.234.813.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,18
|856.207.823
|% 3,98
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5571
|26,5626
|% 0,11
|
|Euro
|28,6757
|28,8027
|% 0,66
|
|Sterlin
|33,3274
|33,4945
|% 0,18
|
|Frank
|29,8970
|30,0771
|% 0,00
|
|Riyal
|7,0634
|7,0988
|% 0,17
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.969
|11.053
|-48,00
|
|Yarım
|5.501
|5.548
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,07
|
Seans Raporu
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