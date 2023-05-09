***TFG* *KAYSE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.05.2023 16:06
***TFG******KAYSE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148797
BIST
16:424.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -15,41
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4219,5178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4221,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0564
|Açılış
|: 22,4400
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:421.271,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|VKFYO
|5,96
|15.748.192
|% 9,96
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|821.908.244
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|41.256.082
|% -9,45
|
|CWENE
|119,00
|3.198.864.330
|% -9,37
|
|NETAS
|24,00
|125.074.608
|% -9,30
|
|ISCTR
|12,20
|4.568.709.658
|% 4,18
|
|KCHOL
|86,60
|3.738.489.474
|% 7,44
|
|CWENE
|119,00
|3.198.864.330
|% -9,37
|
|THYAO
|130,20
|3.194.209.871
|% -1,96
|
|AKBNK
|16,91
|2.669.003.557
|% 2,55
|
|ISCTR
|12,20
|4.568.709.658
|% 4,18
|
|YKBNK
|10,33
|2.207.297.553
|% 4,24
|
|AKBNK
|16,91
|2.669.003.557
|% 2,55
|
|SKBNK
|2,26
|281.297.775
|% 0,89
|
|EKGYO
|5,47
|668.092.535
|% -1,44
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5142
|19,5184
|% 0,09
|
|Euro
|21,3807
|21,3909
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,5065
|24,6294
|% -0,11
|
|Frank
|21,7589
|21,8900
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1887
|5,2147
|% 0,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|