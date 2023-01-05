***TFG* *SOKE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.01.2023 18:01
***TFG******SOKE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/01/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094312
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0945
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.105,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.105,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7694
|18,7740
|% 0,17
|
|Euro
|19,7757
|19,7894
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,2633
|22,3750
|% -1,20
|
|Frank
|19,9718
|20,0921
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9800
|5,0050
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-25,05
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-13,78
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.499
|7.574
|-52,00
|
|Yarım
|3.631
|3.702
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.821
|1.851
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|13,98
|14,01
|-0,33
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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