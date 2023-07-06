***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
06.07.2023 16:49
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022
Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'sına çıkartılması sebebi ile değişen Esas Sözleşme ektedir.
Saygılarımızla
TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/06/2023 23/06/2023 10859
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166359
BIST
'
17:526.149
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 41,85
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5226,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0217
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5228,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1529
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:521.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:50
|YYLGD
|31,68
|222.907.834
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.492.244
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.136.252
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,92
|113.502.659
|% -7,37
|
|MERIT
|49,78
|61.057.914
|% -7,13
|
|ATLAS
|4,02
|29.377.665
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|69.037.287
|% -3,25
|
|THYAO
|217,60
|10.192.069.618
|% 0,51
|
|TUPRS
|87,80
|4.579.793.954
|% 3,72
|
|SISE
|46,74
|4.086.353.146
|% 1,21
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|ASTOR
|74,05
|3.589.661.569
|% 4,59
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|YKBNK
|13,05
|3.499.149.109
|% -1,58
|
|ZOREN
|3,53
|751.765.878
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,00
|2.543.529.772
|% -1,75
|
|ODAS
|8,30
|1.430.216.916
|% 5,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0633
|26,0721
|% 0,02
|
|Euro
|28,3011
|28,4112
|% 0,47
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem