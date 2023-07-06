***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022AçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin 50.000.000 TL'sına çıkartılması sebebi ile değişen Esas Sözleşme ektedir.SaygılarımızlaTFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 23/06/2023 23/06/2023 10859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166359BIST