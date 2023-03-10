***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023AçıklamalarTFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122992BIST