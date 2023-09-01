***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'yi gözden geçirme sürecinde, kredi derecelendirme notu kısa vade için KR B, uzun vade için KR BB+ not görünümü "DURAĞAN" olarak değerlendirilmiştir.Basın Bültenine ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190755BIST