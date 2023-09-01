***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.09.2023 11:49
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'yi gözden geçirme sürecinde, kredi derecelendirme notu kısa vade için KR B, uzun vade için KR BB+ not görünümü "DURAĞAN" olarak değerlendirilmiştir.
Basın Bültenine ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190755
BIST
'
14:447.973
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,97
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.019
14:4426,7180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
14:4428,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
14:441.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.671,39
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler14:42
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|ULKER
|67,10
|1.131.918.933
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|1.616.457.303
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|225.626.200
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|5.611.145
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.531.405.468
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|267.150.761
|% -9,95
|
|YESIL
|5,14
|107.899.338
|% -7,39
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|DOBUR
|80,70
|90.831.488
|% -6,11
|
|ASTOR
|142,90
|5.713.072.147
|% -0,76
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|TUPRS
|142,40
|4.344.769.223
|% 0,92
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IZENR
|59,40
|3.637.550.515
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,71
|3.150.894.371
|% 1,40
|
|ISCTR
|21,44
|4.918.659.030
|% 1,80
|
|KOZAL
|28,50
|3.694.864.296
|% 0,14
|
|IHLAS
|1,11
|145.885.483
|% 1,83
|
|YKBNK
|15,85
|1.853.670.065
|% -0,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7063
|26,7285
|% 0,14
|
|Euro
|28,9479
|28,9547
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,7561
|33,9254
|% 0,17
|
|Frank
|30,1350
|30,3166
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1004
|7,1360
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.235
|11.405
|31,00
|
|Tam
|10.991
|11.090
|-4,00
|
|Yarım
|5.512
|5.566
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,19
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|0,92
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 65 artarak (% 0.41 ) 8, 445
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14:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRSAN, IZENR
-
14:57XU100
Endeks 7, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 81, 367.00 milyon TL de
-
14:57VAKFN
Yüzde 4.11 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 434, 063 adet işlem
-
14:56PARSN
Yüzde 5.48 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 001, 310 adet işlem