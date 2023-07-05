***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarORTAKLIK YAPISIOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TRIVE INVESTMENT B.V. 50.000.000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165679BIST