***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 11:29
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE INVESTMENT B.V. 50.000.000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165679
BIST
'
12:155.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -17,30
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1526,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1312
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1528,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1547
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:151.616,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.616,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|258.981.930
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.426.844
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.523.292
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|BRYAT
|1.464,80
|278.598.332
|% -4,57
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|EGPRO
|103,30
|32.703.076
|% -2,91
|
|ARASE
|48,28
|35.537.693
|% -2,86
|
|ARCLK
|129,40
|292.056.090
|% -2,78
|
|THYAO
|208,30
|3.693.477.242
|% 0,10
|
|KOZAL
|27,20
|1.698.915.478
|% 0,44
|
|TCELL
|38,38
|1.485.020.083
|% 2,57
|
|ASTOR
|69,40
|1.358.607.716
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|VKGYO
|3,17
|371.870.628
|% 4,28
|
|EKGYO
|7,82
|755.287.115
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,15
|1.185.632.150
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,84
|239.580.673
|% 0,00
|
|ODAS
|7,93
|646.565.933
|% 3,93
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0849
|26,0925
|% 0,51
|
|Euro
|28,4241
|28,4630
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0612
|33,2270
|% 0,33
|
|Frank
|28,9349
|29,1092
|% 0,25
|
|Riyal
|6,9337
|6,9685
|% 0,33
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|6,99
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|5,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.333
|1,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|-0,67
|