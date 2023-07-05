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***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2023 12:55
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde yapılmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 23 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Toplantıya ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.
Saygılarımızla,
TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165752


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OTKAR 223,30 709.863.787 % 10,00  
RAYSG 30,80 78.027.917 % 10,00  
INTEM 115,80 52.325.430 % 9,97  
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Euro 28,4218 28,4457 % 0,49  
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Frank 28,8965 29,0706 % 0,12  
Riyal 6,9352 6,9700 % 0,35  
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Altın Ons 1.928 1.928 1,92  
Altın Gr. 1.616 1.616 5,71  
Cumhuriyet 10.776 10.939 19,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.208 5.329 -3,00  
Çeyrek 2.612 2.664 -2,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 -0,13  
Gümüş Gr. 19,15 19,17 -0,05  
B. Petrol 76,25 76,25 0,00  
Seans Raporu 15:11
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