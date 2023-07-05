***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde yapılmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 23 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.Toplantıya ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.Saygılarımızla,TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165752BIST