***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 12:55
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Haziran 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.
23 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 23 Haziran 2023 tarih-10859 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilam edilmiştir.
Saygılarımızla,
TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165753
BIST
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15:135.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -32,15
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1326,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1247
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1328,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1413
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:131.615,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.615,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:13
|OTKAR
|223,30
|709.902.865
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|116.274.227
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.404.425
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|INTEM
|115,80
|52.325.430
|% 9,97
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|BRYAT
|1.473,80
|470.483.681
|% -3,99
|
|INGRM
|545,00
|5.563.903
|% -3,98
|
|MEDTR
|36,06
|18.295.241
|% -3,84
|
|THYAO
|208,50
|6.632.101.445
|% 0,19
|
|KOZAL
|27,26
|2.921.279.573
|% 0,66
|
|TCELL
|38,68
|2.427.443.778
|% 3,37
|
|TUPRS
|83,05
|2.300.692.609
|% -1,13
|
|YKBNK
|13,02
|2.228.500.100
|% -2,91
|
|EKGYO
|7,70
|1.408.892.446
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,02
|2.228.500.100
|% -2,91
|
|VKGYO
|3,20
|496.660.356
|% 5,26
|
|SKBNK
|2,77
|394.381.610
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.037.992.266
|% 2,23
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0798
|26,0860
|% 0,48
|
|Euro
|28,4216
|28,4496
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,0115
|33,1770
|% 0,18
|
|Frank
|28,8881
|29,0621
|% 0,09
|
|Riyal
|6,9309
|6,9657
|% 0,29
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,54
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.207
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-0,23
|