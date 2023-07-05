***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21 Haziran 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.23 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 23 Haziran 2023 tarih-10859 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilam edilmiştir.Saygılarımızla,TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165753BIST