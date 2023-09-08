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***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2023 18:04
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü: Tahsisli ve/veya Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt içi/ Yurt dışı: Yurt içi
Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2023 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 120.000.000.-(Yüzyirmi Milyon) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 
Bu çerçevede 08.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.  Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193294


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