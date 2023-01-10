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***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2023 16:55
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat : 4 34467 Sarıyer/İstanbul 0212 800 14 85 0850 582 13 40

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0
MELTEM YEGÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem YEGÜL Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099481


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ULUFA 7,15 33.311.572 % 10,00  
ARMDA 236,50 28.489.673 % 10,00  
OZSUB 17,17 24.078.398 % 9,99  
EYGYO 20,06 493.381.611 % 9,98  
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Riyal 4,9842 5,0092 % 0,07  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 7,57  
Altın Gr. 1.132 1.132 2,83  
Cumhuriyet 7.619 7.734 -26,00  
Tam 7.654 7.720 12,00  
Yarım 3.718 3.777 6,00  
Çeyrek 1.859 1.888 3,00  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 0,05  
Gümüş Gr. 14,22 14,24 -0,04  
B. Petrol 80,12 80,12 0,47  
Seans Raporu 17:50
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