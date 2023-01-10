***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat : 4 34467 Sarıyer/İstanbul 0212 800 14 85 0850 582 13 40Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0MELTEM YEGÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürİbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMeltem YEGÜL Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099481BIST