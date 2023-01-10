***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2023 16:55
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 2 Kat : 4 34467 Sarıyer/İstanbul 0212 800 14 85 0850 582 13 40
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0
MELTEM YEGÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Meltem YEGÜL Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099481
BIST
17:504.950
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -221,45
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
17:5018,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:5020,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:501.133,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.133,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SDTTR
|51,50
|4.423.799
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.311.572
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.078.398
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|493.381.611
|% 9,98
|
|BFREN
|4.632,30
|206.786.008
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.203.562
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.018.679
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|158.858.986
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|EREGL
|38,04
|6.914.670.657
|% -4,47
|
|ASELS
|57,75
|6.697.556.872
|% -2,28
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,46
|4.045.880.109
|% -3,09
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,07
|5.089.417.324
|% -3,83
|
|SKBNK
|2,75
|542.881.347
|% -3,17
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7703
|18,7768
|% 0,03
|
|Euro
|20,1601
|20,1692
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7387
|22,8527
|% -0,22
|
|Frank
|20,2649
|20,3870
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|