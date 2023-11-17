***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0HANİFE BAHAR ZAVALSIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0ÖZGECAN FIRILDAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCİHAN ALUÇ Genel Müdür Vekili Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCengiz Gürbüz Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgecan Fırıldak Yönetim Kurulu ÜyesiOnur Kül Yönetim Kurulu ÜyesiHanife Bahar Zavalsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218628BIST