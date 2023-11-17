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***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2023 12:06
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
HANİFE BAHAR ZAVALSIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0
ÖZGECAN FIRILDAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CİHAN ALUÇ Genel Müdür Vekili Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cengiz Gürbüz Yönetim Kurulu Başkanı
Özgecan Fırıldak Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi
Hanife Bahar Zavalsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218628


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RUBNS 30,20 70.706.651 % 9,98  
NUHCM 339,25 216.402.889 % 9,97  
CIMSA 34,44 663.396.566 % 9,96  
ULKER 88,45 1.034.524.949 % 9,94  
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Dolar 28,7118 28,7188 % 0,22  
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Sterlin 35,5208 35,6989 % 0,19  
Frank 32,2313 32,4255 % 0,39  
Riyal 7,6338 7,6720 % 0,20  
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Gümüş ONS 24,01 24,04 % 0,66  
Platin 901,72 903,79 % 0,66  
Paladyum 1.042,98 1.047,71 % 0,66  
Brent Pet. 78,07 78,07 % 0,66  
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