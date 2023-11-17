***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2023 12:06
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
HANİFE BAHAR ZAVALSIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0
ÖZGECAN FIRILDAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CİHAN ALUÇ Genel Müdür Vekili Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cengiz Gürbüz Yönetim Kurulu Başkanı
Özgecan Fırıldak Yönetim Kurulu Üyesi
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi
Hanife Bahar Zavalsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218628
BIST