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***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 12:00
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE INVESTMENT B.V. 50000000 TRY 100
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
HANİFE BAHAR ZAVALSIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cengiz Gürbüz Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi
Hanife Bahar Zavalsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246013


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,58 41.503.441 % 40,43  
DOFER 43,56 288.183.522 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
MOBTL 5,40 155.469.288 % 9,98  
NUHCM 349,75 188.648.775 % 9,98  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 30,3635 30,3684 % 0,08  
Euro 32,9050 32,9250 % 0,31  
Sterlin 38,3361 38,5284 % 0,01  
Frank 35,0598 35,2711 % 0,11  
Riyal 8,0735 8,1140 % 0,06  
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15:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,67 % 0,66  
Platin 914,03 916,09 % 0,66  
Paladyum 968,18 971,18 % 0,66  
Brent Pet. 81,22 81,22 % 0,66  
Altın Ons 2.033,11 2.033,42 % 0,66  
Seans Raporu 15:11
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