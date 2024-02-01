***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 12:00
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE INVESTMENT B.V. 50000000 TRY 100
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
HANİFE BAHAR ZAVALSIZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yoktur 0
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Cengiz Gürbüz Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi
Hanife Bahar Zavalsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246013
BIST