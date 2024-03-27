***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/08/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.02.2024 tarih ve 155720 sayılı başvurumuza istinadenBireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve en iyi gayret aracılığı suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerimiz kendi talebimiz üzerine iptal olmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263184BIST