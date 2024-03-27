***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 15:54
***TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/08/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.02.2024 tarih ve 155720 sayılı başvurumuza istinaden
Bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve en iyi gayret aracılığı suretiyle halka arza aracılık faaliyet izinlerimiz kendi talebimiz üzerine iptal olmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263184
BIST
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17:118.818
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 10,39
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:1132,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1004
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2738
En Düşük
32,1073
17:1135,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2462
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:112.273,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,88
|Açılış
|: 2.273,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TETMT
|13.200,00
|45.630.440
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|846.008.353
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.179.544
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.270.614.434
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|81.063.733
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.344.885
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.632.251
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.183.311
|% -9,96
|
|THYAO
|284,00
|7.439.988.950
|% -0,44
|
|PETKM
|20,12
|4.454.198.782
|% -5,54
|
|ASELS
|56,00
|3.406.957.458
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,83
|3.205.492.857
|% -2,61
|
|YKBNK
|26,46
|3.173.020.405
|% -0,68
|
|ZOREN
|5,55
|1.675.472.936
|% 2,02
|
|ISCTR
|10,83
|3.205.492.857
|% -2,61
|
|PETKM
|20,12
|4.454.198.782
|% -5,54
|
|EKGYO
|9,49
|1.669.571.357
|% 1,82
|
|YKBNK
|26,46
|3.173.020.405
|% -0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2692
|32,2743
|% 0,31
|
|Euro
|35,0913
|35,1132
|% 0,71
|
|Sterlin
|41,0067
|41,2122
|% 0,23
|
|Frank
|35,8684
|36,0482
|% 0,08
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,02
|972,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,31
|2.192,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:08
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-
17:24EUHOL
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 420, 628 adet işlem
-
17:23DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 243 adet işlem
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem