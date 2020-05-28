***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
28.05.2020 13:36
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK82011
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/06/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
06/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847243
BIST
16:52105.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 237,75
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:526,8196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0474
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:527,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0666
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5274
En Düşük
7,4416
16:52377,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,22
|Açılış
|: 377,59
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,80
|12.983.279
|% 9,97
|
|HLGYO
|1,67
|75.125.540
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.261.652
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|27.173.715
|% 9,69
|
|CMENT
|31,68
|6.604.476
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.900.660
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,25
|940.832.176
|% 0,25
|
|ASELS
|30,10
|720.264.318
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,65
|585.141.222
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,42
|271.359.428
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,94
|409.617.693
|% 2,44
|
|MNDRS
|1,97
|273.102.786
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3507
|8,3926
|% 0,85
|
|Frank
|7,0105
|7,0527
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|