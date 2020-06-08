***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2020 17:52
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVKA2012
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/06/2020
Vadesi (Gün)
179
İtfa Tarihi
04/12/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849934
BIST
17:43109.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -455,07
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:436,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7953
En Düşük
6,7485
17:437,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:43370,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,41
|Açılış
|: 370,21
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,40
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.817.252
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.184.304
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.317.133
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.906.109
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.140.427
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.259.174
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.253.375.051
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,74
|990.998.653
|% 6,10
|
|THYAO
|12,67
|679.597.584
|% -0,39
|
|ASELS
|31,56
|610.296.302
|% -1,00
|
|PETKM
|3,78
|556.407.693
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,74
|990.998.653
|% 6,10
|
|GARAN
|8,28
|1.253.375.051
|% -0,12
|
|PETKM
|3,78
|556.407.693
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,66
|522.787.314
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,33
|163.637.571
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5917
|8,6347
|% 0,55
|
|Frank
|7,0741
|7,1167
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,88
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,00
|
|Tam
|2.470
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-9,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|-1,24
|