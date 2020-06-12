***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:56
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK12117
Nominal Değer (TL)
450.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/06/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
08/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850962
BIST
17:11109.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 785,71
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
17:116,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
17:117,7242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
17:11382,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,30
|Açılış
|: 382,32
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.363.136
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.307.502
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|87.938.303
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|BNTAS
|3,98
|208.045.161
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,30
|850.104.153
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|744.714.646
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,17
|692.407.357
|% 8,31
|
|PGSUS
|58,80
|590.897.416
|% 3,43
|
|ECILC
|5,86
|581.086.236
|% 2,63
|
|EKGYO
|1,94
|575.450.403
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|337.153.277
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|352.437.739
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,78
|147.864.011
|% 6,85
|
|GUSGR
|4,17
|692.407.357
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5739
|8,6169
|% -0,25
|
|Frank
|7,1815
|7,2248
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8161
|1,8252
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|12,33
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.496
|10,70
|
|Tam
|2.543
|2.565
|11,00
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,40
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,76
|