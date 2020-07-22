***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 11:33
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK92010
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/07/2020
Vadesi (Gün)
62
İtfa Tarihi
22/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861110
BIST
13:47118.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 653,78
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:476,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:477,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0610
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:47409,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,24
|Açılış
|: 409,04
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.502.061
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.394.830
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.436.310
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|41,70
|85.123.987
|% -9,43
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.457.446.583
|% 5,31
|
|ASELS
|33,22
|1.019.728.093
|% 2,72
|
|GARAN
|8,00
|619.731.456
|% 0,76
|
|AFYON
|4,77
|430.055.980
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,10
|349.844.716
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.457.446.583
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|349.844.716
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|194.286.107
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,76
|193.716.540
|% 0,57
|
|AFYON
|4,77
|430.055.980
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6574
|8,7008
|% -0,00
|
|Frank
|7,3136
|7,3577
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|29,00
|
|Tam
|2.737
|2.749
|34,10
|
|Yarım
|1.329
|1.345
|16,70
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|4,82
|4,83
|0,16
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,58
|