***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
02.09.2020 18:20
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/07/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK32115
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/09/2020
Vadesi (Gün)
210
İtfa Tarihi
31/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873016
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05459,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -6,91
|Açılış
|: 459,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
459,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3791
|7,3856
|% 0,24
|
|Euro
|8,7350
|8,7484
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,8009
|9,8500
|% -0,27
|
|Frank
|8,0652
|8,1137
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9627
|1,9726
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-35,90
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
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17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU