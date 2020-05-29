***TFNVK* *FKT*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 16:24
***TFNVK******FKT*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [FKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2014 ve 17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.02.2014 ve 17.04.2020
İlgi'deki açıklamalarımızla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarih ve 3/110 sayılı onayı sonrası, 14.05.2014 tarihinde Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunca tesis edilen IMTN programının iptaline ilişkin her türlü işlemin yürütülmesi için en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte şirket imza yetkililerinin yetkilendirilmesine şirketimizce karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
Tedavülde her hangi bir kira sertifikası (sukuk) bulunmayan bu IMTM programının iptali için Malezya'daki hem resmi hem de finansal kurumlar bazında gerekli aksiyon alınmış olup, program iptali gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847689
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.160.082
|% 10,00
|
|FENER
|11,83
|203.315.134
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.146.169
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.341.850
|% 9,89
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.169.040
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|947.801
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.525.280.348
|% 1,16
|
|THYAO
|12,41
|881.400.001
|% -2,13
|
|GSRAY
|3,29
|721.870.607
|% 6,47
|
|TUKAS
|8,66
|688.793.751
|% -8,84
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|YKBNK
|2,27
|618.272.507
|% 2,25
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|YKBNK
|2,27
|618.272.507
|% 2,25
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|GSRAY
|3,29
|721.870.607
|% 6,47
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|TSKB
|1,09
|237.108.447
|% 3,81
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|EKGYO
|1,46
|296.342.635
|% 1,39
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|GARAN
|7,87
|1.525.280.348
|% 1,16
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4362
|8,4785
|% 0,80
|
|Frank
|7,0842
|7,1269
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8153
|1,8244
|% 0,36
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
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|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
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|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
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|B. Petrol
|35,58
|35,58
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