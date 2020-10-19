***TFNVK* *FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 15:30
***TFNVK******FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, TF Varlık Kiralama A.Ş tarafından gerçekleştirilecek, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1 RG. 07.06.2013, 28670 ("Tebliğ") madde 10 (3) çerçevesinde, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı tarihten ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle 15.000.000.000 TL'lik (On Beş Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer alınmasına ve bu kapsamda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar vermiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882365
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8922
|7,8969
|% -0,46
|
|Euro
|9,2967
|9,3066
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2286
|10,2799
|% 0,10
|
|Frank
|8,6470
|8,6991
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,07
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem