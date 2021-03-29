***TFNVK* *FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TFNVK******FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TFNVK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart 2016' dan beri Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan SN. Majed Hamdan A. Alghamdi 29.03.2021 tarihi itibari ile görevinden istifa etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921591BIST