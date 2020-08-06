***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 30.06.2020 faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866131BIST