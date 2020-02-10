***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 392 7.449 1.446 59.287 59.287Transferler0 72 1.374 -1.446 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 3.185 3.185 3.185Dönem Sonu Bakiyeler50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472Transferler0 159 3.026 -3.185 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 7.998 7.998 7.998Dönem Sonu Bakiyeler0 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.174 49.691Dönem Karı (Zararı)7.998 3.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.020 840Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-236 -96Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.256 936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.256 45.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)4.860.650.596 -827.161.015Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.994 -12.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.027 4.436Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-4.860.650.596 827.161.015Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.289 53.704Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.238 49.766Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-544.413.997 -361.802.975Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri544.413.997 361.802.975Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -936 -75YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.174 49.691NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.174 49.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.710 69.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.536 118.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 105.868 118.806Ticari Alacaklar3,5 1.856.067.224 6.136.728.335İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.856.067.224 6.136.728.335Diğer Alacaklar6 56.381 43.387İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 204 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.177 43.183ARA TOPLAM1.856.229.473 6.136.890.528TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.856.229.473 6.136.890.528DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 456.516.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 456.516.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 456.516.000TOPLAM VARLIKLAR1.856.229.473 6.593.406.528KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3,7 1.293.447.461 6.130.745.682Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,7 562.619.763 5.982.653Ticari Borçlar3,5 42.941 32.914İlişkili Taraflara Ticari Borçlar42.735 32.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar206 5Diğer Borçlar15 46.582 65.871İlişkili Taraflara Diğer Borçlar46.582 65.871Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.256 936ARA TOPLAM1.856.159.003 6.136.828.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.856.159.003 6.136.828.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 456.516.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 456.516.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.856.159.003 6.593.344.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.470 62.472Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler623 464Yasal Yedekler623 464Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.849 8.823Net Dönem Karı veya Zararı7.998 3.185TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.470 62.472TOPLAM KAYNAKLAR1.856.229.473 6.593.406.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 585.294.688 468.483.319Satışların Maliyeti10 -585.294.126 -468.484.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)562 -1.225BRÜT KAR (ZARAR)562 -1.225Genel Yönetim Giderleri11 -156.737 -120.630Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 875.261.280 3.302.616.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -875.094.851 -3.302.490.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.254 4.121FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.254 4.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.254 4.121Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.256 -936Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -2.256 -936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.998 3.185DÖNEM KARI (ZARARI)7.998 3.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.998 3.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.998 3.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.998 3.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818244BIST