***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.02.2020 18:58
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 392 7.449 1.446 59.287 59.287
Transferler
0 72 1.374 -1.446 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 3.185 3.185 3.185
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472
Transferler
0 159 3.026 -3.185 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 7.998 7.998 7.998
Dönem Sonu Bakiyeler
0 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.174 49.691
Dönem Karı (Zararı)
7.998 3.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.020 840
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-236 -96
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.256 936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.256 45.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4.860.650.596 -827.161.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.994 -12.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.027 4.436
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.860.650.596 827.161.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.289 53.704
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.238 49.766
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-544.413.997 -361.802.975
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
544.413.997 361.802.975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -936 -75
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.174 49.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.174 49.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.710 69.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.536 118.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 105.868 118.806
Ticari Alacaklar
3,5 1.856.067.224 6.136.728.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.856.067.224 6.136.728.335
Diğer Alacaklar
6 56.381 43.387
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 204 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.177 43.183
ARA TOPLAM
1.856.229.473 6.136.890.528
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.856.229.473 6.136.890.528
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 456.516.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 456.516.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 456.516.000
TOPLAM VARLIKLAR
1.856.229.473 6.593.406.528
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,7 1.293.447.461 6.130.745.682
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,7 562.619.763 5.982.653
Ticari Borçlar
3,5 42.941 32.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
42.735 32.909
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
206 5
Diğer Borçlar
15 46.582 65.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
46.582 65.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.256 936
ARA TOPLAM
1.856.159.003 6.136.828.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.856.159.003 6.136.828.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 456.516.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 456.516.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.856.159.003 6.593.344.056
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.470 62.472
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
623 464
Yasal Yedekler
623 464
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.849 8.823
Net Dönem Karı veya Zararı
7.998 3.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.470 62.472
TOPLAM KAYNAKLAR
1.856.229.473 6.593.406.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 585.294.688 468.483.319
Satışların Maliyeti
10 -585.294.126 -468.484.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
562 -1.225
BRÜT KAR (ZARAR)
562 -1.225
Genel Yönetim Giderleri
11 -156.737 -120.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 875.261.280 3.302.616.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -875.094.851 -3.302.490.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.254 4.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.254 4.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.254 4.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.256 -936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.256 -936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.998 3.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.998 3.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.998 3.185
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.998 3.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.998 3.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818244
BIST