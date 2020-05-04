***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 62.472 62.472Transferler3.185Dönem Karı (Zararı)2.666 2.666Dönem Sonu Bakiyeler50.000 464 12.008 65.138 65.138Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 70.470 70.470Transferler400 7.598Dönem Karı (Zararı)3.031 3.031 3.031Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 3.031 73.501 73.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.686 -13.935Dönem Karı (Zararı)3.031 2.666Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler958 3Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler102 -750Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 856 753İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.419 -16.604Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)724.842.102 -328.727.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.054 -9.267Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.953 4.421Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-724.842.102 328.727.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile -32.318 -11.758Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.430 -13.935Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-15.784.722 -85.127.925Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri15.784.722 85.127.925Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.256 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.686 -13.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.686 -13.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.536 118.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 95.850 104.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 96.080 105.868Ticari Alacaklar3,5 1.185.709.113 1.856.067.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 1.185.709.113 1.856.067.224Diğer Alacaklar6 57.435 56.381İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 770 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.665 56.177ARA TOPLAM1.185.862.628 1.856.229.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.185.862.628 1.856.229.473DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR1.185.862.628 1.856.229.473KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 863.040.339 1.293.447.461Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 322.668.774 562.619.763Ticari Borçlar3,5 64.894 42.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 45.026 42.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.868 206Diğer Borçlar14.264mi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 33.321.435 205.015.889Satışların Maliyeti10 -33.328.188 -205.015.297TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.753 592BRÜT KAR (ZARAR)-6.753 592Genel Yönetim Giderleri11 -40.896 -47.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 16.213.859 318.156.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.162.323 -318.106.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.887 3.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.887 3.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.887 3.419Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-856 -753Dönem Vergi (Gideri) Geliri-856 -753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.031 2.666DÖNEM KARI (ZARARI)3.031 2.666Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.031 2.666Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.031 2.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.031 2.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842412BIST