***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
04.05.2020 18:26
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 62.472 62.472
Transferler
3.185
Dönem Karı (Zararı)
2.666 2.666
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 464 12.008 65.138 65.138
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 623 11.849 70.470 70.470
Transferler
400 7.598
Dönem Karı (Zararı)
3.031 3.031 3.031
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.023 3.031 73.501 73.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.686 -13.935
Dönem Karı (Zararı)
3.031 2.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
958 3
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
102 -750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 856 753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.419 -16.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
724.842.102 -328.727.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054 -9.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.953 4.421
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-724.842.102 328.727.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile -32.318 -11.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.430 -13.935
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.784.722 -85.127.925
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
15.784.722 85.127.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.256 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.686 -13.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.686 -13.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.536 118.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.850 104.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 96.080 105.868
Ticari Alacaklar
3,5 1.185.709.113 1.856.067.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 1.185.709.113 1.856.067.224
Diğer Alacaklar
6 57.435 56.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 770 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.665 56.177
ARA TOPLAM
1.185.862.628 1.856.229.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.185.862.628 1.856.229.473
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.185.862.628 1.856.229.473
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 863.040.339 1.293.447.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 322.668.774 562.619.763
Ticari Borçlar
3,5 64.894 42.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 45.026 42.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.868 206
Diğer Borçlar
14.264mi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 33.321.435 205.015.889
Satışların Maliyeti
10 -33.328.188 -205.015.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.753 592
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.753 592
Genel Yönetim Giderleri
11 -40.896 -47.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.213.859 318.156.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.162.323 -318.106.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.887 3.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.887 3.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.887 3.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-856 -753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-856 -753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.031 2.666
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.031 2.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.031 2.666
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.031 2.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.031 2.666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842412
BIST