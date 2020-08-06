***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472
Transferler
0 159 3.026 -3.185 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 4.774 4.774 4.774
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 623 11.849 4.774 67.246 67.246
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470
Transferler
0 400 7.598 -7.998 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 3.749 3.749 3.749
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.023 19.447 3.749 74.219 74.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.894 286.032
Dönem Karı (Zararı)
3.749 4.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
947 628
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-111 -719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.058 1.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.334 281.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
191.567.127 3.600.485.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.988 -12.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.936 301.052
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-191.567.127 -3.600.485.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.386 -7.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.638 286.968
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-48.320.912 -302.590.269
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
48.320.912 302.590.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -2.256 -936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.894 286.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.894 286.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.536 118.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.642 404.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 87.753 105.868
Ticari Alacaklar
3,5 1.713.914.283 1.856.067.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 1.713.914.283 1.856.067.224
Diğer Alacaklar
6 13.392 56.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.898 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.494 56.177
ARA TOPLAM
1.714.015.428 1.856.229.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.714.015.428 1.856.229.473
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3,5 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.714.015.428 1.856.229.473
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.713.914.283 1.293.447.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 562.619.763
Ticari Borçlar
3,5 5 42.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 0 42.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 206
Diğer Borçlar
25.863 46.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.863 46.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.058 2.256
ARA TOPLAM
1.713.941.209 1.856.159.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.941.209 1.856.159.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,7 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.941.209 1.856.159.003
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.219 70.470
Ödenmiş Sermaye
8 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.023 623
Yasal Yedekler
1.023 623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.447 11.849
Net Dönem Karı veya Zararı
3.749 7.998
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.219 70.470
TOPLAM KAYNAKLAR
1.714.015.428 1.856.229.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 64.106.137 377.979.605 30.784.702 172.963.716
Satışların Maliyeti
10 -64.113.065 -377.979.098 -30.784.877 -172.963.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.928 507 -175 -85
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.928 507 -175 -85
Genel Yönetim Giderleri
11 -87.190 -83.972 -46.294 -36.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.074.973 805.315.915 28.861.114 487.159.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.976.048 -805.226.329 -28.813.725 -487.119.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.807 6.121 920 2.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.807 6.121 920 2.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.807 6.121 920 2.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.058 -1.347 -202 -594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.058 -1.347 -202 -594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.749 4.774 718 2.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.749 4.774 718 2.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.749 4.774 718 2.108
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.749 4.774 718 2.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.749 4.774 718 2.108
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866130
BIST