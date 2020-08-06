***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 62.472Transferler0 159 3.026 -3.185 0 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 4.774 4.774 4.774Dönem Sonu Bakiyeler50.000 623 11.849 4.774 67.246 67.246Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 70.470Transferler0 400 7.598 -7.998 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 3.749 3.749 3.749Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 19.447 3.749 74.219 74.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.894 286.032Dönem Karı (Zararı)3.749 4.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler947 628Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-111 -719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.058 1.347İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.334 281.566Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)191.567.127 3.600.485.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler42.988 -12.301Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.936 301.052Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-191.567.127 -3.600.485.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.386 -7.185Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.638 286.968Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-48.320.912 -302.590.269Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri48.320.912 302.590.269Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.256 -936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.894 286.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.894 286.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.536 118.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 87.642 404.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 87.753 105.868Ticari Alacaklar3,5 1.713.914.283 1.856.067.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 1.713.914.283 1.856.067.224Diğer Alacaklar6 13.392 56.381İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 8.898 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.494 56.177ARA TOPLAM1.714.015.428 1.856.229.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.714.015.428 1.856.229.473DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR1.714.015.428 1.856.229.473KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.713.914.283 1.293.447.461Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 562.619.763Ticari Borçlar3,5 5 42.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 0 42.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 206Diğer Borçlar25.863 46.582İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.863 46.582Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.058 2.256ARA TOPLAM1.713.941.209 1.856.159.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.713.941.209 1.856.159.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.713.941.209 1.856.159.003ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.219 70.470Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.023 623Yasal Yedekler1.023 623Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.447 11.849Net Dönem Karı veya Zararı3.749 7.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.219 70.470TOPLAM KAYNAKLAR1.714.015.428 1.856.229.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 64.106.137 377.979.605 30.784.702 172.963.716Satışların Maliyeti10 -64.113.065 -377.979.098 -30.784.877 -172.963.801TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.928 507 -175 -85BRÜT KAR (ZARAR)-6.928 507 -175 -85Genel Yönetim Giderleri11 -87.190 -83.972 -46.294 -36.711Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 45.074.973 805.315.915 28.861.114 487.159.401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.976.048 -805.226.329 -28.813.725 -487.119.903ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.807 6.121 920 2.702FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.807 6.121 920 2.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.807 6.121 920 2.702Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.058 -1.347 -202 -594Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.058 -1.347 -202 -594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.749 4.774 718 2.108DÖNEM KARI (ZARARI)3.749 4.774 718 2.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.749 4.774 718 2.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.749 4.774 718 2.108Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.749 4.774 718 2.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866130BIST