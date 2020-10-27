***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 464 8.823 3.185 62.472 0 62.472Transferler159 3.026 -3.185 0 0 0Dönem Karı (Zararı)6.331 6.331 0 6.331Dönem Sonu Bakiyeler50.000 623 11.849 6.331 68.803 0 68.803Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8 50.000 623 11.849 7.998 70.470 0 70.470Transferler400 7.598 -7.998 0 0 0Dönem Karı (Zararı)4.351 4.351 0 4.351Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.023 19.447 4.351 74.821 0 74.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-147 -33.585Dönem Karı (Zararı)4.351 6.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.122 1.217Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-106 -569Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.228 1.786İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.364 -40.197Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)1.128.792.000 4.095.543.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.323 -8.997Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-42.936 6.968Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-1.128.792.000 -4.095.543.123Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.249 -38.168Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.109 -32.649Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-81.932.058 -435.182.932Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri81.932.058 435.182.932Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.256 -936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147 -33.585Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147 -33.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.536 118.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 105.389 85.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,4 105.495 105.868Ticari Alacaklar3,5 2.969.314.951 1.856.067.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 2.969.314.951 1.856.067.224Diğer Alacaklar6 55.056 56.381İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 50.393 204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.663 56.177ARA TOPLAM2.969.475.502 1.856.229.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.969.475.502 1.856.229.473DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3,5 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.969.475.502 1.856.229.473KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.969.314.951 1.293.447.461Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 562.619.763Ticari Borçlar3,5 5 42.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 0 42.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 206Diğer Borçlar84.497 46.582İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar84.497 46.582Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 1.228 2.256ARA TOPLAM2.969.400.681 1.856.159.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.969.400.681 1.856.159.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.969.400.681 1.856.159.003ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.821 70.470Ödenmiş Sermaye8 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.023 623Yasal Yedekler1.023 623Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.447 11.849Net Dönem Karı veya Zararı4.351 7.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.821 70.470TOPLAM KAYNAKLAR2.969.475.502 1.856.229.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 104.771.910 512.441.343 40.665.773 134.461.738Satışların Maliyeti10 -104.778.844 -512.440.776 -40.665.779 -134.461.678TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.934 567 -6 60BRÜT KAR (ZARAR)-6.934 567 -6 60Genel Yönetim Giderleri11 -126.963 -120.060 -39.773 -36.088Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 45.115.524 840.586.916 40.551 35.271.001Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -44.976.048 -840.459.306 0 -35.232.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.579 8.117 772 1.996FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.579 8.117 772 1.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.579 8.117 772 1.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.228 -1.786 -170 -439Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -1.228 -1.786 -170 -439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.351 6.331 602 1.557DÖNEM KARI (ZARARI)4.351 6.331 602 1.557Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.351 6.331 602 1.557Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.351 6.331 602 1.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.351 6.331 602 1.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884517BIST